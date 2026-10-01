Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An ký kết chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quang cảnh chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2026-2030 giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp

Theo chương trình, giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức phối hợp trên 7 nội dung trọng tâm theo hướng chủ động, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

Hai bên phối hợp tổ chức “Tiết học biên giới” tại các trường học khu vực biên giới, giáo dục học sinh về lãnh thổ, biên giới quốc gia, pháp luật về biên giới; lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền của dân tộc, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và địa phương.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lịch sử, văn hóa Nghệ An; truyền thống đoàn kết quân - dân, tinh thần vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được chú trọng.

Đại tá Trần Quang Trung - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, hai bên tăng cường giáo dục kỹ năng sống, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và các nguy cơ mất an toàn đối với học sinh. Các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tiếp tục được triển khai, hỗ trợ học tập, sinh hoạt, học bổng, đồ dùng học tập, quần áo, chăn ấm và nhu yếu phẩm.

Hai bên phối hợp thực hiện xóa mù chữ, chống tái mù chữ; gắn phổ cập giáo dục với xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn trường học gắn với giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, tổ chức kết nghĩa, giao lưu với các cơ sở giáo dục của Lào; dạy tiếng Lào cho học sinh, giới thiệu văn hóa, phong tục, tập quán và tăng cường giao lưu giáo viên, học sinh hai bên biên giới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Thành Duy

Đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ.

Trong đó có việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quân - dân.

Hai bên đẩy mạnh thể dục, thể thao quần chúng, giao lưu, thi đấu giữa cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với Nhân dân và các lực lượng trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch biên giới, biển, đảo, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.

Công tác thông tin, truyền thông được đổi mới theo hướng tăng cường sản phẩm đa phương tiện, khai thác nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, lan tỏa hình ảnh đẹp, mô hình hay ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Hai bên đồng thời nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước; quảng bá hình ảnh Nghệ An, đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phải phát huy cụ thể ở cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá đây là chương trình thiết thực, có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực miền núi, đặc biệt là 21 xã biên giới của tỉnh, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc ký kết chỉ thực sự có ý nghĩa khi các nội dung phối hợp được triển khai cụ thể, tạo chuyển biến thực chất tại cơ sở. Các đơn vị cần xác định rõ từng nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi ngành; đồng thời hằng năm đánh giá kết quả thực hiện.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bên, đồng chí đề nghị các đơn vị triển khai chương trình theo hướng bám sát thực tiễn, phát huy thế mạnh của từng ngành, tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với người dân khu vực biên giới.

Đánh giá cao vai trò của Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân, cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, đồng chí đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Đảng và Nhà nước, tỉnh Nghệ An đang dành sự quan tâm lớn cho phát triển giáo dục khu vực biên giới. Trong đó, việc xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một chủ trương quan trọng, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc được học tập trong môi trường tốt hơn.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần xây dựng nội dung giáo dục phù hợp với đặc thù vùng biên giới. Ngành Giáo dục và Đào tạo được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng nghiên cứu đưa kiến thức về đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm bảo vệ biên giới vào hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh vừa được củng cố kiến thức, vừa hình thành ý thức, tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và biên giới quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở việc xây dựng các mô hình cột mốc, đường biên tại các trường học.

Lãnh đạo, cán bộ các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Ngành Giáo dục và Đào tạo được đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường nội trú liên cấp, chú trọng ngoại ngữ, công nghệ và những kỹ năng cần thiết cho học sinh vùng biên giới; qua đó giúp học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận tốt hơn với giáo dục hiện đại, từng bước bắt kịp miền xuôi.

Với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phối hợp với Bộ đội Biên phòng nghiên cứu phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; phát triển du lịch cộng đồng tại khu vực biên giới để nâng cao đời sống đồng bào.