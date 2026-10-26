Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh công bố, trao quyết định điều động 38 sĩ quan nhận nhiệm vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị, đồn Biên phòng, Hải đội Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Trong đó, 7 đồng chí nhận quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP, 20 đồng chí nhận quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 11 đồng chí nhận quyết định của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quyết định điều động cho các sĩ quan. Ảnh: Thanh Bình

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này; đề nghị trên cương vị công tác mới, các cán bộ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng, không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các cán bộ làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng lề lối, tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân trên địa bàn biên giới.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, các cán bộ cần tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của lực lượng BĐBP; nhanh chóng nắm bắt công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.