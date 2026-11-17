Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì phiên họp.

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đã được triển khai đầy đủ ở các lớp 1 đến 12 từ năm học 2024-2025. Chương trình chuyển trọng tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học, tăng cường thực hành, vận dụng, tích hợp ở các lớp dưới, phân hóa dần ở các lớp trên và phát huy quyền chủ động của địa phương, nhà trường.

Qua quá trình triển khai, chương trình tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy và học, thể hiện ở sự chủ động hơn của học sinh, sự đa dạng về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số bất cập cần rà soát, điều chỉnh nội dung trùng lặp, quá tải; khó khăn trong dạy học tích hợp, điều kiện tổ chức thực hiện.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông phát biểu tại phiên họp.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Thông báo kết luận số 160-TB/VPTW, Thông báo số 467/TB-VPCP, Thông báo số 494/TB-VPCP, Bộ GD&ĐT đã thành lập Ban nghiên cứu đề xuất nội dung phát triển Chương trình GDPT tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục (theo Quyết định số 2137/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2026); tổ chức rà soát, đối chiếu với các yêu cầu đổi mới.

Định hướng chung là rà soát, đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện Chương trình GDPT 2018, không xây dựng lại chương trình từ đầu; giữ vững mục tiêu giáo dục, tinh giản nội dung trùng lặp, hàn lâm, giảm tải học tập bắt buộc và cập nhật yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để triển khai nhiệm vụ, ngày 6/11/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3236/QĐ-BGDĐT, thành lập Ban Chỉ đạo chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng ban.

Tiếp đó, ngày 10/11/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông. GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục làm Trưởng ban.

Chuyên gia trao đổi tại phiên họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo và Ban chỉnh sửa Chương trình GDPT tập trung góp ý về mục tiêu, nguyên tắc, định hướng rà soát, chỉnh sửa chương trình; đồng thời cho ý kiến về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện và tiến độ triển khai.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác phát triển chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh yêu cầu triển khai thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học… Mọi đề xuất thay đổi cần có luận cứ rõ ràng, đánh giá được tác động, bảo đảm sự phù hợp giữa mục tiêu, yêu cầu cần đạt và điều kiện tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo, Ban Chỉnh sửa và các nhóm chuyên môn phối hợp chặt chẽ; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần phản biện khoa học của từng thành viên.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu kết luận phiên họp.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, Thứ trưởng Thường trực đề nghị các ban chủ động, linh hoạt trong tổ chức công việc, xác định rõ người thực hiện, thời gian, sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm và đầu mối phối hợp. Bộ GD&ĐT đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo tham gia chỉnh sửa chương trình; mong muốn quá trình làm việc được thực hiện với tinh thần cầu thị, dân chủ, khách quan, có phản biện và có sức thuyết phục.