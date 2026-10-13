Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản họp phiên thứ nhất sau kiện toàn

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Tham dự phiên họp có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành 48 văn bản chỉ đạo nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng đã ban hành 2 công điện, tổ chức 18 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Trong quý III/2026, cả nước ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước. Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý II, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp; giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi. Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý III vào khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước.

Về phát triển nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội. Đối với nhà ở cho thuê, đến hết quý III, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm; dự kiến cả năm hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch.

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn tín dụng, giá nhà và việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đề xuất giải pháp tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư. Thời gian qua, tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; rà soát quy hoạch, quỹ đất, danh mục dự án và nhu cầu nhà ở thực tế để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp.

Tỉnh ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh duy trì rà soát tiến độ các dự án, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quan tâm hoàn thiện cơ chế quản lý, phát triển Quỹ nhà ở và cập nhật dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản.

Năm 2026, Ninh Bình được giao hoàn thành 6.000 căn, gồm 2.500 căn nhà ở xã hội và 3.500 căn nhà ở cho thuê. Đến nay, toàn tỉnh có 34 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 38.387 căn; trong đó, 15 dự án đang thi công với 14.942 căn. Đối với nhà ở cho thuê, tỉnh có 10 dự án nhà lưu trú công nhân với tổng quy mô 7.729 căn; trong đó, 6 dự án đang triển khai với 6.837 căn. Đến hết tháng 9/2026, tỉnh đã hoàn thành 3.654 căn, gồm 2.163 căn nhà ở xã hội và 1.491 căn nhà ở cho thuê, đạt 60,9% chỉ tiêu năm. Dự kiến cả năm, tỉnh hoàn thành khoảng 6.656 căn, đạt 110,9% chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành; phát huy vai trò Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, duy trì rà soát tiến độ hằng tháng, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong xử lý khó khăn, vướng mắc. Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, yêu cầu chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2026; tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, chuẩn bị các điều kiện thu hút nhà đầu tư có năng lực. Đồng thời, tăng cường quản lý, công khai, minh bạch thông tin thị trường bất động sản, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá, bên cạnh những kết quả tích cực, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thách thức. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê còn thấp; giá nhà vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động và một bộ phận cán bộ, công chức. Lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn; nhiều dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài liên quan đến pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được giải quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương theo đúng chức năng, thẩm quyền. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “một việc chỉ giao một cơ quan, một tổ chức”, đồng thời cá thể hóa trách nhiệm.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc kéo dài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của Bí thư cấp ủy địa phương theo phân công của cấp có thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải được địa phương chủ động giải quyết; thuộc thẩm quyền bộ, ngành phải được các bộ, ngành xử lý; những nội dung thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ hoặc vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết.

Nhấn mạnh mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp nêu cụ thể những bất cập, đề xuất giải pháp thiết thực, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết, làm cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong thời gian tới.