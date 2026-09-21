Ban Chỉ đạo Trung ương họp trực tuyến thống nhất công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội X - GHPGVN

Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức, TP.HCM

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi họp trực tuyến.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cho biết tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng (1-7-2026) đã thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031 cùng 6 Ban chuyên môn trực thuộc. Hiện các ban đã bắt đầu triển khai công việc cụ thể chuẩn bị cho Đại hội.

“Tại buổi họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương, chư tôn đức báo cáo công việc triển khai của các ban thời gian qua, trình bày đề án nhân sự dự kiến (có tiếp thu ý kiến của chư tôn đức tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng) của Hội đồng Trị sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và các hoạt động Phật sự khác”,

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự lưu ý chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội tập trung cho ý kiến góp ý, tạo tiền đề cho Đại hội diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM thành công tốt đẹp.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự trình bày báo cáo về đề án nhân sự Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, có sự tiếp thu ý kiến của chư tôn đức tại hội nghị ngày 1-7-2026.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu đề án nhân sự dự kiến Hội đồng Trị sự

Công tác nhân sự dự kiến dựa trên cơ sở Điều 25 Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII, trên tinh thần kế thừa, ổn định và phát triển, quan tâm đến đội ngũ Tăng Ni trẻ có trình độ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Giáo hội trong giai đoạn sau sáp nhập... nâng cao trách nhiệm, hiệu quả các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Đề án nhân sự Đại hội X - GHPGVN dự kiến suy cử 260 ủy viên Hội đồng Trị sự và 35 ủy viên dự khuyết; suy cử Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khóa X gồm 61 ủy viên đã được đại biểu tham dự Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng thông qua.

Tại buổi họp lần này, chư tôn đức Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục có ý kiến đóng góp về công tác nhân sự của Hội đồng Trị sự nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội X GHPGVN, sẽ diễn ra vào ngày 5, 6, 7-11-2026, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Văn phòng Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng thông tin công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố đến thời điểm này đã có 32/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031, hiện nay còn 2 đơn vị là Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

Tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự - thiền viện Quảng Đức

Ảnh: Bảo Toàn

Tại Văn phòng Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Chư tôn đức tại Văn phòng Trung ương GHPGVN - Ảnh: Cẩm Vân