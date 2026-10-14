Ban chỉ đạo Tôn giáo tỉnh nắm tình hình công tác tôn giáo tại xã Yên Thổ

Xã Yên Thổ có diện tích tự nhiên 167,67 km², gồm 25 xóm với 2.589 hộ, 12.933 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Kinh cùng sinh sống. Thời gian qua, công tác tôn giáo trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo được đẩy mạnh; sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo, người dân tộc thiểu số kết nạp vào Đảng, phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay tại khu dân cư.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Hiện nay, toàn xã có 23 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung với 623 hộ, 3.232 nhân khẩu, thuộc 3 hệ phái Tin lành. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật; không xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người hoặc tranh chấp liên quan đến tôn giáo. Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc được phát huy. Đồng bào có đạo tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua nắm tình hình, đoàn công tác ghi nhận những kết quả cấp ủy, chính quyền xã Yên Thổ đạt được trong thực hiện công tác tôn giáo thời gian qua. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại tá Ma Công Học đề nghị xã tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa; chủ động phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao 10 suất quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện công tác tôn giáo.