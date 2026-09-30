Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 17

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Trong quý III/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động, kịp thời triển khai các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoàn thành 2 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và 1 đoàn giám sát về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Công tác theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo được tập trung thực hiện. Trong quý, Ban Chỉ đạo tỉnh đưa 1 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo; kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm vụ quý IV/2026, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định tiếp tục bám sát chương trình, quy chế làm việc; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; triển khai các đoàn kiểm tra theo Chương trình công tác năm 2026.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và thu hồi tài sản.

Các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà đất, dôi dư rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; hoàn thành việc rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình, dự án.

Các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.