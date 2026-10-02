Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Các đại biểu dự họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo THADS tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, Ban Chỉ đạo THADS đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Quốc hội giao.

Lãnh đạo THADS tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo THADS đã tổ chức 3 cuộc họp liên ngành để bàn bạc, thống nhất giải quyết một số vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp. Kết quả từ 1/1/2026 đến 29/9/2026, THADS tỉnh đã giải quyết xong 3.669/5.290 việc có điều kiện thi hành, đạt 69,36%; về tiền là hơn 225,8/923,7 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 24,45%.

Các đại biểu dự họp

Trong chương trình họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn còn tồn tại; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với một số vụ việc còn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh ghi nhận sự chủ động của cơ quan thường trực và các thành viên ban chỉ đạo trong phối hợp giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp.

Đồng chí đề nghị THADS tỉnh tập trung rà soát toàn bộ các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; xác định rõ nguyên nhân chậm thi hành, từ đó xây dựng tiến độ, lộ trình xử lý cụ thể đối với từng vụ việc trong 3 tháng cuối năm.

Đồng chí cũng đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo chủ động tham mưu, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh theo quy định; lựa chọn đúng những vụ việc thực sự cần sự chỉ đạo phối hợp liên ngành. Các thành viên ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện kịp thời các kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời phối hợp, trả lời đầy đủ các đề nghị của cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án.

Đồng chí lưu ý, đối với những khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân lực, trụ sở và trang thiết bị của hệ thống THADS, cơ quan THADS tỉnh cần tổng hợp, báo cáo Cục Quản lý THADS và Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, các cơ quan, đơn vị của tỉnh chủ động phối hợp, nghiên cứu, tham mưu giải quyết, tạo điều kiện để hệ thống THADS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.