Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu 26 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với thiên tai 10 ngày tới

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn tại Văn bản số 2012/KTTV-QLDB ngày 04/11/2026, khoảng ngày 08-09/11/2026, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Từ đêm 08/11 đến ngày 12/11/2026, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ ngày 09/11 đến ngày 12/11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ dự báo gió mạnh, kịp thời thông báo, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc. Các địa phương Trung Bộ chủ động rà soát, sơ tán người dân tại khu vực nguy cơ cao về ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi bảo đảm an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân.

Đối với khu vực Bắc Bộ, yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, bảo vệ sức khỏe người dân, phòng tránh thiệt hại do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; bảo vệ vật nuôi, sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường truyền thông cơ sở, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.