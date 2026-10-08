Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh làm việc tại xã Hòa An và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tại xã Hòa An, việc giám sát tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa An báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW trên địa bàn xã.

Trong kỳ báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành 4 quyết định, tổ chức thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 182 lượt tổ chức đảng và 11 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra ban hành 3 quyết định, tổ chức thực hiện 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 4 tổ chức đảng, 6 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế trùng lắp, chồng chéo. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được phát huy; công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ được quan tâm. Trong kỳ báo cáo không phát hiện tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm Quy định 131.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng ghi nhận cấp ủy, chính quyền xã Hòa An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa các quy định thành quy trình, quy chế để tổ chức thực hiện trong thực tiễn vẫn còn những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.

Đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quy định, nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp, cấp ủy, tổ chức đảng, ban thường vụ và người đứng đầu theo hướng thiết thực, gắn với tình huống cụ thể để cán bộ dễ hiểu, dễ thực hiện. Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quy định thành quy trình phù hợp với điều kiện thực tế; xác định rõ từng khâu, từng bước, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; những nội dung vượt quá thẩm quyền cần được tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, thống nhất thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát phải chú trọng phòng ngừa, chủ động nhận diện nguy cơ từ cơ sở; quan tâm những lĩnh vực, vị trí dễ phát sinh tiêu cực và những nơi có biểu hiện thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời trao đổi, nhắc nhở, chấn chỉnh. Các kiến nghị, kết luận sau giám sát phải sát thực tế, có khả năng thực hiện và được theo dõi, kiểm tra đến cùng.

Tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 323-KH/TU của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác; rà soát, bổ sung quy chế phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề cao vai trò người đứng đầu và bảo đảm tính khách quan trong giải quyết công việc.

Trong kỳ báo cáo, 432/497 nguồn tin về tội phạm được giải quyết; Viện truy tố 721 vụ với 1.221 bị can. Qua kiểm sát, không có vụ án, bị cáo nào bị Tòa án tuyên không phạm tội; các kháng nghị phúc thẩm đều được chấp nhận. Những vi phạm trong hoạt động tư pháp được kiến nghị khắc phục. Không có tập thể, cá nhân thuộc Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp phải xem xét, xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng kết luận buổi giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng đề nghị Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Quy định số 132-QĐ/TW trong toàn ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực đối với các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh biểu hiện vi phạm, góp phần xây dựng ngành kiểm sát kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.