Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ năm

Quang cảnh Phiên họp.

Dự Phiên họp có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Phiên họp.

Trong quý III năm 2026, Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc do Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại Phiên họp.

Ban Nội chính Tỉnh ủy-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông báo kết luận Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý dự thảo 4 Đề án quy định, quy chế của Trung ương. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Tích cực, chủ động tham mưu Tổ công tác 512 rà soát, đôn đốc xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh; Tổ công tác 48 rà soát, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài; tiếp nhận đơn, thư gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân; trực đường dây nóng của Tỉnh ủy.

HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp, ban hành 46 nghị quyết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia góp ý đối với 16 dự thảo luật; giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý; theo dõi, rà soát, phân loại các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; kiện toàn, bổ sung chức danh cấp xã; rà soát danh mục và xác định tỷ lệ cán bộ, công chức bố trí theo vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kiến nghị của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát của Trung ương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ quan công an, quân sự nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham mưu Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, đôn đốc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ động rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng trên địa bàn để có giải pháp xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, xử lý kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định, không để đơn thư phức tạp, kéo dài, hạn chế tối đa tình trạng vượt cấp, nhất là đơn thư phức tạp, kéo dài thuộc diện Tổ công tác 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các thông báo kết luận phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo và xử lý đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm theo thẩm quyền. Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm minh việc né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, gây ách tắc công việc, lãng phí thời gian, bỏ lỡ thời cơ.

HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; triển khai chương trình, kế hoạch giám sát bảo đảm tiến độ, chất lượng. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục phối hợp với Tổ công tác 512 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, phân loại, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác 48 và Tổ công tác 512. Tham mưu Ban Chỉ đạo đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; rà soát đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; hoàn thành 1 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát.