Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 18

Dự phiên họp có đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí là Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh liên quan; lãnh đạo đảng ủy một số xã, phường.

Các đại biểu dự phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác PCTNLPTC; kiểm soát quyền lực tiếp tục được quan tâm, nhất là triển khai các chủ trương, quy định mới của trung ương; các giải pháp phòng ngừa được tăng cường; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTNLPTC được chú trọng.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày các dự thảo báo cáo tại phiên họp

Ban Chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ rà soát, xây dựng phương án xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, quyết liệt đấu tranh, phát hiện khởi tố đối với một số vụ án tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm.

Công tác xác minh, điều tra và xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Chỉ đạo đã bám sát tiến độ, giao nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên giám sát và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc. Cùng với đó, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án trọng điểm…

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp

Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo, thảo luận về kết quả công tác PCTNLPTC 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026; tiến độ, kết quả xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong 9 tháng đầu năm 2026; kết quả xử lý đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và phương án xử lý; tiến độ xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTNLPTC; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về PCTNLPTC; chỉ đạo đẩy nhanh xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là các vụ án, vụ việc, dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Chỉ đạo, hoàn thành kiểm tra việc thực hiện kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2026; rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, quy chế phối hợp trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra gắn với trách nhiệm người đứng đầu để kịp thời phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ.

Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, tổ chức các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo theo đúng quy chế; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tham mưu việc thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu.