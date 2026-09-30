Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp.

Chiều 30/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên BCĐ tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh phiên họp.

9 tháng năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bám sát chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương, các kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh và đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự phiên họp.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự phiên họp.

Toàn tỉnh đã tổ chức 103 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với 12.752 lượt người tham gia; tổ chức 7 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, 5 hội nghị giao ban báo chí, họp báo, sơ kết, tổng kết, gặp mặt các cơ quan báo chí để định hướng, cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, lồng ghép tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, sát với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã kịp thời cụ thể hóa thành 451 văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các nội dung, lĩnh vực, vị trí dễ phát sinh sai phạm, dư luận quan tâm như: Việc vận hành chính quyền địa phương cấp xã, phường; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; quản lý đất đai, tài nguyên; công tác cán bộ.

Quan tâm và chủ động xây dựng, ban hành nhiều quy chế, quy định về công tác phối hợp, trong đó có nội dung thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đảm bảo đồng bộ, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, BCĐ Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh yêu cầu phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận của Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cuộc họp ngày 17/9 và các văn bản của Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng về các nội dung liên quan. Tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là vụ án, vụ việc do BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

BCĐ cũng giao Cơ quan Thường trực BCĐ tham mưu ban hành Quy chế làm việc của BCĐ tỉnh ngay sau khi Ban Bí thư ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của BCĐ cấp tỉnh; tiếp tục triển khai và hoàn thành theo kế hoạch các đoàn kiểm tra của BCĐ Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, thường xuyên báo cáo Thường trực BCĐ các nội dung trên.