Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ tư

Dự phiên họp có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, 9 tháng năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 82 văn bản; Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh ban hành 13 văn bản; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ban hành 1.373 văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện.

Công tác phòng ngừa được triển khai gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ quan đơn vị đã ban hành mới 115 văn bản; bãi bỏ, bổ sung 52 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức 32 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn tại 149 cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 9 tháng đầu năm.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành giám sát đợt 1 đối với 14 tổ chức đảng, triển khai kiểm tra đợt 2 đối với 14 tổ chức đảng theo Kế hoạch số 47-KH/TU; Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh thực hiện 2 cuộc kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành 8 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát; Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc nắm tình hình; cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp dưới kiểm tra 127 tổ chức đảng và 360 đảng viên; giám sát 110 tổ chức đảng và 277 đảng viên.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực được thực hiện đúng tiến độ, quy định pháp luật. Cơ quan điều tra Công an tỉnh thụ lý, điều tra 4 vụ/6 bị can; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 4 vụ/6 bị can; Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm 3 vụ/5 bị cáo.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân tiếp tục được phát huy. Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và tỉnh. Đồng thời triển khai các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi đảm bảo kế hoạch.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh xác định 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát và Tòa án, thống nhất phương án xử lý đối với từng nội dung, dự án; tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành thông báo làm cơ sở để Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn, đánh giá cụ thể tình hình hoạt động, tài chính, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất phương án xử lý phù hợp đối với từng doanh nghiệp, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát tài sản công sau sắp xếp, xác định rõ tài sản dôi dư để có phương án quản lý, xử lý phù hợp, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực. Đối với các doanh nghiệp khai thác mỏ chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện, trang thiết bị theo quy định, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện đầy đủ các điều kiện trước khi tiếp tục khai thác, góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ triển khai Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang.