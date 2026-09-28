Ban Chỉ đạo Đề án 57 tuyên truyền pháp luật tại xã Kiến Thiết

Cán bộ, chiến sĩ phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn xã Kiến Thiết.

Tại chợ, khu vực tập trung đông người và đông dân cư, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền về kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thông tin, phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ cũng hướng dẫn Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; không nghe theo, không tin theo những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ngay từ cơ sở.

Hoạt động góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án 57 của tỉnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.