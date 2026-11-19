Đại tá Võ Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS, Phó trưởng ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội trên địa bàn; đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Krông Pắc tham dự chương trình.

Chương trình giao lưu văn nghệ của các đơn vị, nhà trường.

Đại biểu tham dự chương trình.

Người dân, học sinh xã Krông Pắc tham dự chương trình.

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Ban tổ chức đã tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân xã Krông Pắc và toàn thể giáo viên, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Krông Pắc về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ý nghĩa các ngày lễ lớn; giao lưu văn nghệ; đốt lửa truyền thống; hái hoa dân chủ, hỏi - đáp về lịch sử, pháp luật (Luật Nghĩa vụ quân sự, Đất đai, An ninh mạng, Trật tự, an toàn giao thông đường bộ…).

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trao quà tặng các hộ nghèo, học sinh hiếu học.

Người dân và các em học sinh xã Krông Pắc hào hứng tham gia phần hỏi - đáp kiến thức lịch sử, pháp luật.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban tổ chức chương trình kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân trong và ngoài nước, nếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập, hãy cung cấp cho Bộ CHQS tỉnh hoặc UBND xã, phường nơi cư trú.

Đại tá Võ Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS, Phó trưởng ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được mọi người hiểu, tôn trọng và tự giác thực hiện; khi mỗi người biết sống và ứng xử có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đề án 1371 không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, mà còn phát huy vai trò của Quân đội trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố tình đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở”.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 80 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó của xã Krông Pắc.