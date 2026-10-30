Ban Chỉ đạo công tác biên giới khảo sát hệ thống cột mốc biên giới trên địa bàn xã Hưng Phước

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng Ban Chỉ đạo công tác biên giới thành phố Đồng Nai khảo sát khu vực biên giới thuộc địa phận xã Hưng Phước. Ảnh: Xuân Kiệt

Đoàn trực tiếp kiểm tra tình trạng các cột mốc, hệ thống dấu hiệu đường biên giới, công trình phụ trợ và điều kiện bảo đảm cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời nghe các đơn vị chức năng báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn khảo sát tại mốc quốc giới trên địa bàn xã Hưng Phước. Ảnh: Xuân Kiệt

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Đồng thời, trao đổi, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vấn đề liên quan đến điều kiện địa hình, cơ sở vật chất và công tác phối hợp giữa các lực lượng.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm kiểm tra, rà soát hiện trạng các cột mốc, bảo đảm các dấu hiệu biên giới được duy trì nguyên trạng, đúng quy định và phù hợp với các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Campuchia. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác cập nhật hồ sơ, tài liệu, thông tin về các vị trí mốc giới; kịp thời phản ánh những bất thường hoặc dấu hiệu tác động đến công trình biên giới để phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý theo đúng thẩm quyền...