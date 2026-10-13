Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; các đồng chí thành viên BCĐ cấp tỉnh, bộ phận giúp việc BCĐ; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong quý III/2026, trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh được giao 277 nhiệm vụ, trong đó có 171 nhiệm vụ đã hoàn thành, 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và 7 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, không có nhiệm vụ quá hạn.

Đối với 54 chỉ tiêu năm 2026 tại Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 1/4/2026 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2026, có 11 chỉ tiêu vượt mục tiêu, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu, 34 chỉ tiêu chưa có số liệu để đánh giá.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của BCĐ cấp tỉnh về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn CĐS, đến ngày 7/10/2026 đã có 23/45 nhiệm vụ hoàn thành, đạt 51,1%. Dịch vụ công và thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng với 99,17% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng, trước hạn đạt 97,8%; số hóa hồ sơ đạt 98,6%; cấp kết quả điện tử đạt 98,2%; thanh toán trực tuyến đạt 99,2%; khai thác lại thông tin đã số hóa đạt 96,5%.

Việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử qua VNeID tiếp tục hiệu quả, đạt kết quả cao, được BCĐ Trung ương ghi nhận, biểu dương. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối với 30 hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đã kết nối trên 20 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Hệ thống dữ liệu mở của tỉnh ghi nhận trên 1.500 bộ dữ liệu và hơn 54 nghìn lượt truy cập, khai thác thuộc 11 lĩnh vực. Chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) năm 2026 của tỉnh xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Về nhân lực và chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách CĐS đã được rà soát và thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người làm công tác chuyên trách về công nghệ thông tin, CĐS theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP. An toàn, an ninh thông tin được đảm bảo không xảy ra sự cố mất an toàn thông tin. Đối với Đề án 06, toàn tỉnh thu nhận 3.392.981 tài khoản định danh điện tử và kích hoạt 3.230.332 tài khoản, đạt 95,2% số đã thu nhận và 80% công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, vượt mục tiêu 70% của năm 2026.

Đóng góp của KHCN, ĐMST và CĐS đối với tăng trưởng được lượng hóa bước đầu: Kinh tế số năm 2025 ước đạt khoảng 15% GRDP; 50% doanh nghiệp, hợp tác xã được khảo sát có hoạt động ĐMST, doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ mới hoặc cải tiến chiếm khoảng 24,1%.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ các nhóm vấn đề về kết quả thực chất, hiệu quả của KHCN, ĐMST, CĐS mang lại đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội; các điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp cam kết thực hiện. Đồng thời góp ý vào các dự thảo quy chế làm việc, phân công trách nhiệm các thành viên BCĐ và thành lập các tổ công tác trực thuộc BCĐ.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đánh giá cao quyết tâm của các thành viên BCĐ, các cơ quan, đơn vị làm dữ liệu và kết quả phát triển KHCN, ĐMST, CĐS. Tuy nhiên, một số việc chưa đạt yêu cầu, vẫn còn điểm nghẽn; nguồn lực chưa chuyển hóa thành sản phẩm; kỷ luật báo cáo chưa thực hiện nghiêm; dữ liệu cho IOC còn chưa thông suốt; an ninh mạng, các điều kiện vận hành chưa tương xứng; việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển thị trường chưa phát triển…

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, đồng chí nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả thực chất; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí xã hội và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế làm thước đo.

Đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu; tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, các điểm nghẽn trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung; khắc phục triệt để những bất cập trong công tác thống kê, báo cáo, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, củng cố nguồn nhân lực và nâng cao năng lực vận hành các hệ thống số. Đối với cải cách thủ tục hành chính và phát triển KHCN, ĐMST, các sở, ngành phải chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng và tạo giá trị gia tăng; đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hoàn thiện Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị để quản trị dữ liệu, ưu tiên dữ liệu dùng chung phù hợp với Khung kiến trúc quốc gia.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan liên quan lập kế hoạch chi tiết hoàn thành dữ liệu đất đai còn thiếu.

Các ngành Y tế, Giáo dục tiếp tục làm sạch và xác thực các dữ liệu kết nối; xây dựng giải pháp nâng tỷ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành phần việc về chuẩn hóa học bạ, văn bằng chứng chỉ, mã định danh người học. Sở Nội vụ chủ trì cùng Sở Tài chính hoàn thiện nhiệm vụ về nhân lực số và kỹ năng số.

Công an tỉnh chủ trì Tổ công tác an ninh mạng, đưa dịch vụ giám sát an ninh tập trung (SOC) vào vận hành; tăng cường diễn tập, kiểm tra, ứng cứu sự cố, hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống còn thiếu.

Đối với IOC NinhBinh - S, các ứng dụng tại cấp xã, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng lộ trình trên cơ sở đánh giá sử dụng thực tế, đảm bảo thiết bị, đường truyền, nhân lực và chuẩn bị kịch bản chắc chắn cho các nền tảng điều hành. Về KHCN, ĐMST, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu các nhiệm vụ cho năm 2027 và đảm bảo tiến độ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Các sở, ngành địa phương khác tập trung nghiên cứu các bài toán công nghệ để phát triển du lịch biển, nông nghiệp thông minh, logistics…

Đồng chí đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ trực tiếp chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý những đơn vị chậm trễ, thiếu trách nhiệm. Kết quả phải được lượng hóa bằng số liệu, sản phẩm và hiệu quả thực tế, làm căn cứ đánh giá, xếp loại cuối năm; bảo đảm đến hết năm 2026, chuyển đổi số tạo chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.