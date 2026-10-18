Ban Chỉ đạo 57 địa phương nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026. Chương trình nhằm vận động các nguồn lực đóng góp trong xã hội để thực hiện các mục tiêu an sinh và chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.