Ban Chỉ đạo 57 địa phương nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ
Sáng 17/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Ban Chỉ đạo 57) chủ trì hội nghị giao ban với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 các địa phương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-chi-dao-57-dia-phuong-nang-cao-hieu-qua-cac-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-469965.html