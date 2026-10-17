Ban chỉ đạo 57 địa phương nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (bên phải); Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch hành động 100 ngày về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng công an trên địa bàn.

Các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Theo đánh giá của Bộ Công an, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch hành động 100 ngày, các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và sản phẩm liên quan. Toàn quốc kê khai tổng cộng 916 nhiệm vụ, gắn với 908 sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong số này, nhóm nông nghiệp chiếm ưu thế với 229 sản phẩm, tương đương 25,2%. Nhóm công nghệ số và chuyển đổi số có 167 sản phẩm, chiếm 18,4%. Nhóm y dược có 141 sản phẩm, chiếm 15,5%. Kết quả rà soát và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho thấy sự nỗ lực của các địa phương trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì hội nghị giao ban với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 các địa phương

Tuy nhiên, sự chênh lệch về số lượng sản phẩm giữa các địa phương còn lớn. Việc kiểm soát toàn bộ quá trình từ lựa chọn nhiệm vụ, bố trí nguồn lực cho đến hình thành sản phẩm còn bất cập.

Trong thời gian tới, các địa phương tập trung vào một số giải pháp như: thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ, công chức về quản lý và ứng dụng KHCN, ĐMST. Các tỉnh, thành khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới...

Tại Lâm Đồng, từ khi triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch hành động 100 ngày, các cơ quan chức năng tại tỉnh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với Ban Chỉ đạo tỉnh, tổng số nhiệm vụ được xác định là 276, trong đó, có 99 nhiệm vụ thường xuyên và 177 nhiệm vụ có thời hạn. Tính đến ngày 15/10/2026, có 170 nhiệm vụ hoàn thành. Số nhiệm vụ còn lại đang trong quá trình thực hiện.

Đối với Ban Chỉ đạo UBND tỉnh, tổng số nhiệm vụ được giao là 264. Đến nay, có 177 nhiệm vụ đã hoàn thành; 87 nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện, không có nhiệm vụ nào quá hạn. So với tháng 9/2026, số nhiệm vụ được cập nhật đã tăng thêm 38 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 27 nhiệm vụ, đạt 67,05%.

Các phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Giao nhiệm vụ cho trong thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu, Ban Chỉ đạo 57 các địa phương chuyển mạnh từ tư duy "triển khai nhiệm vụ" sang tư duy "quản trị kết quả", lấy hiệu quả thực chất và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 phát huy vai trò tham mưu, điều phối, chủ động rà soát, đánh giá toàn diện từng nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương khắc phục tình trạng triển khai dàn trải, thiếu trọng tâm, đầu tư nhưng hiệu quả ứng dụng chưa tương xứng. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực phải gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm. Quá trình kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, tổ chức thực hiện và nguồn lực phải được tăng cường.

Ban Chỉ đạo các địa phương cần chú trọng khả năng ứng dụng, nhân rộng và thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Trên cơ sở đó, mỗi cơ quan, mỗi địa bàn tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.