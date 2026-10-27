Ban Chỉ đạo 515 TP Hà Nội tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố; đại diện lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ), Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 thành phố; cùng đại biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, trọng tâm là triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Thành phố đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia các tổ đội lấy mẫu, cùng các phương tiện vật tư, kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm HCLS. Các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tiến hành khai quật, kiểm tra 4.468 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang thuộc 126 xã, phường trên địa bàn thành phố, đạt 100% kế hoạch đề ra; thu nhận, bảo quản và bàn giao 3.673 mẫu sinh phẩm tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Thành phố đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm HCLS sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo 515 thành phố và trước khoảng 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, kịp thời duy tu, sửa chữa, bảo đảm trả lại đúng nguyên trạng các phần mộ liệt sĩ sau khi thực hiện khai quật lấy mẫu trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 thành phố trong giai đoạn 2 của chiến dịch, Sở Nội vụ cần chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch xác định danh tính liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm triển khai nhiệm vụ. Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền.

UBND TP Hà Nội trao bằng khen tặng các tập thể tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, phục vụ thực hiện nhiệm vụ triển khai giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn thành phố.