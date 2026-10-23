Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Cùng dự có Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị) kiêm Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó chính ủy Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, trọng tâm là triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, khai quật, lấy mẫu HCLS bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu 941/941 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, bàn giao mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y quốc gia (Bộ Y tế) vào ngày 10-9-2026, hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra trong quý IV năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan tổ chức triển khai thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; đồng thời rà soát, làm sạch thông tin diện “thân nhân liệt sĩ” 1.011 trường hợp để tiếp tục phục vụ công tác lấy mẫu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó chính ủy Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó chính ủy Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Dương Văn Quang yêu cầu: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thập, xác minh thông tin từ nhân dân và nhân chứng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và quản lý thông tin; tăng cường số hóa hồ sơ dữ liệu và ứng dụng bản đồ số; bảo đảm đầy đủ nguồn lực, kinh phí và trang thiết bị cho giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao khen thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh.