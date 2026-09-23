Ban chỉ đạo 515 quốc gia kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại TP Đà Nẵng

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia làm trưởng đoàn công tác. Tham dự buổi kiểm tra có Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; đại biểu Sở Nội vụ thành phố và lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại buổi kiểm tra.

Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, thành phố đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch. Đến ngày 15-9-2026, Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong 25.672 mộ, có 13.793 mẫu đủ điều kiện giám định ADN; 5.960 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia.

Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa. Đến ngày 22-9-2026, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc 86 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng báo cáo kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn thành phố.

Toàn thành phố hiện có 13.130 thông tin về mộ liệt sĩ. Quá trình thực hiện bám phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ”; thông tin đến đâu, xác minh, kết luận đến đó, gắn kết luận địa bàn với hoàn thiện hồ sơ, bản đồ và tìm kiếm thực địa.

Phát biểu kết luận, Đại tá Lê Văn Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 TP Đà Nẵng tiếp tục rà soát chặt chẽ từng địa bàn, từng nguồn tin, hồ sơ, danh sách liệt sĩ; ưu tiên những khu vực có thông tin cụ thể, khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ, mộ tập thể; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai Chiến dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.