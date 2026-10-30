Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo Quân khu 3, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo 515 các cấp trên địa bàn Quân khu.

Theo báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nội dung nhiệm vụ; quyết liệt trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ các địa phương, hướng dẫn các xã, phường, đặc khu khảo sát 1.007 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn Quân khu, thống kê số mộ liệt sĩ chưa có thông tin cần khai quật lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN là 15.531 mộ tại 649 nghĩa trang liệt sĩ.

Tính đến ngày 30-8-2026, toàn Quân khu đã hoàn thành nhiệm vụ khai quật 15.531 mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch đề ra, lấy được 13.263 mẫu sinh phẩm để bàn giao về Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình và an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 cũng như các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan trong công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và tìm kiếm, quy tập HCLS.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm và gắn với nhiệm vụ của năm 2027, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: Cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp tìm kiếm, quy tập, chuyển từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin ngay tại cơ sở”; tập trung làm tốt công tác xác định danh tính HCLS bằng phương pháp thực chứng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, khai thác nguồn thông tin từ nhân chứng, thân nhân, cựu chiến binh và cơ sở; đảm bảo tốt nhất nguồn lực cho cơ sở và lực lượng làm nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch và thực hiện đồng bộ công tác chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Quân khu hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 3 trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu tặng các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 3 đã trao Bằng khen của Chính ủy Quân khu tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm.