Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Dương Văn Quang chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, trong năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS trên địa bàn Quân khu 1 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo đúng kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn Quân khu tổ chức 50 đợt khảo sát, tìm kiếm tại 49 vị trí, quy tập được 36/60 HCLS, đạt 60% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo 515 quốc gia giao trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm. Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN, Quân khu đã khảo sát 419 nghĩa trang với tổng số 46.805 phần mộ; hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 4.722/4.722 mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu vào ngày 15-9-2026, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia. Lực lượng chức năng của các địa phương cũng phối hợp lấy 22.856 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp thông tin. Tăng cường rà soát hồ sơ, khảo sát thực địa, tập trung tìm kiếm tại những khu vực có thông tin rõ, độ tin cậy cao; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp thực chứng với ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp giám định ADN.

Lãnh đạo Quân khu 1 trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân tại hội nghị.

Đồng chí Phó chính ủy Quân khu nhấn mạnh, giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn Quân khu phấn đấu hoàn thành quy tập 64 HCLS theo kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ rà phá 1.642ha đất còn nguy cơ bom mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục số hóa, chuẩn hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Dịp này, Quân khu 1 đã trao Bằng khen tặng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm.