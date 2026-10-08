Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu tại xã Hòa An

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan; trao đổi, làm rõ việc triển khai nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và công tác phối hợp trong quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Giám đốc Sở Công thương kết luận buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo 389 xã Hòa An chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật; không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, thực phẩm đông lạnh và các mặt hàng thiết yếu.

Kết quả, các lực lượng kiểm tra 32 trường hợp, phát hiện, xử lý 15 vụ với 15 đối tượng, tổng số tiền xử phạt và các khoản thu nộp ngân sách trên 40 triệu đồng. Xử lý 7 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm 15,5 triệu đồng, chủ yếu là quần áo, giày dép, bánh kẹo và thức ăn chăn nuôi.

Các lực lượng tích cực phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để hình thành đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý...

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân tán, hoạt động mua bán nhỏ lẻ diễn ra tại nhiều khu vực; hoạt động kinh doanh hàng hóa trên môi trường mạng ngày càng phát triển..., gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm.

Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Định đề nghị Ban Chỉ đạo 389 xã Hòa An tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể; tăng cường phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin về tình hình thị trường, gắn công tác kiểm tra với quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức và ứng dụng các phương thức truyền thông phù hợp, giúp thông tin về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến người dân nhanh chóng, rộng rãi. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.