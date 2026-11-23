Tham dự diễn tập có các đồng chí: Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Thượng tá Phan Tấn Toàn, Phó Tham mưu trưởng Trung tâm 286, Bộ Tư lệnh 86…

Đại biểu tham dự hội nghị diễn tập.

Tại hội nghị, các đại biểu tham quan tình huống giả định về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp các lực lượng trong xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện công trình trên địa bàn phường Gò Công.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy trên địa bàn tỉnh, nhất là Ban Công tác 35 các đảng ủy xã, phường và Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; nâng cao tính chủ động, kịp thời của cấp ủy trong giải quyết vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vấn đề “nóng” phát sinh từ thực tiễn tại địa phương, đơn vị; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Ban Công tác 35 phường Gò Công họp xử lý tình huống giả định liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị diễn tập, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là trước các tình huống phát sinh; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trên cơ sở đó, kịp thời phân tích, dự báo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, có khả năng tác động đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, cần đánh giá đúng tính chất, mức độ và nguyên nhân của từng vụ việc để có phương án xử lý phù hợp, không để thông tin thiếu kiểm chứng lan rộng, gây ảnh hưởng đến tình hình địa phương.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh họp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình huống giả định liên quan đến vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn phường Gò Công.

Thời gian tới, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Công tác 35 cấp xã tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong nắm bắt, trao đổi, chia sẻ thông tin, nhất là giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; chú trọng phối hợp trong cung cấp thông tin và phản hồi kết quả xử lý vụ việc, bảo đảm thông tin được thông suốt, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng dư luận.

Đại biểu tham dự hội nghị diễn tập.

Bên cạnh đó, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương đề nghị cần chủ động cung cấp thông tin chính thống với nội dung, tần suất và liều lượng phù hợp; chú trọng cách thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, sát với từng đối tượng; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và những cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận ngay từ cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao trách nhiệm, tính chủ động trong thực thi công vụ, phát ngôn và đời sống thường ngày…