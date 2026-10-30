Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ tổ chức diễn tập

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; Lê Nguyên Ngọc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập; lãnh đạo một số địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe trình bày dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập.

Đại biểu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu xã Bình Mỹ phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo phân công nhiệm vụ, đồng thời tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Trong đó, đề nghị sớm xây dựng kịch bản chi tiết, sát với tình hình thực tiễn, làm cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai, chủ động chuẩn bị nhân lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện.

Do đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức diễn tập nội dung này nên các đại biểu mong muốn các cơ quan liên quan cần phát huy kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kịch bản, thực hiện kế hoạch. Việc phân công nhiệm vụ cần cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời điểm, tạo sự kết nối đồng bộ, bài bản, chặt chẽ giữa các khâu. Các đại biểu khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công cuộc diễn tập.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập. Đồng thời đánh giá cao những ý kiến phát biểu cụ thể, trách nhiệm, thiết thực của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc diễn tập lần này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao khả năng chủ động nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đây cũng là dịp bồi dưỡng kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là Ban Công tác 35 cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để bảo đảm cuộc diễn tập được tổ chức thiết thực, hiệu quả, theo đúng kế hoạch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bám sát nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy vai trò cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung chuyên môn, bảo đảm kịch bản và quy trình diễn tập khoa học, sát thực tiễn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cuộc diễn tập sẽ đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.