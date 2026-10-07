Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước triển khai nhiệm vụ cuối năm

Sáng 7/10, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước, chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước Nguyễn Lương Thuyết báo cáo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 9 tháng năm 2026 của Đảng bộ Kiểm toán nhà nước và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Toàn cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước.

Theo báo cáo, các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước triển khai bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quốc hội. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước đã kịp thời tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan báo chí Kiểm toán nhà nước đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực về các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của đất nước và của Kiểm toán nhà nước.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng các tuyến bài tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán nhà nước và các tổ chức đảng trực thuộc. Ban Chỉ đạo cũng tham mưu Đảng ủy Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân công và kế hoạch hoạt động; rà soát những nội dung cần triển khai trong thời gian tới, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước thời gian qua.

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước đề nghị các thành viên bám sát kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện đúng quy định. Với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn và xử lý thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo 35 Kiểm toán nhà nước thảo luận, cho ý kiến về đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban Chỉ đạo, bảo đảm triển khai nhiệm vụ tập trung, thống nhất.