Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bà Đinh Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhận Quyết định giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bà Đinh Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương điều hành hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Vũ Đức Tú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trình bày báo cáo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)