Ban Chỉ đạo 333 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Ban Chỉ đạo 333 họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 333 và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phát biểu.

Ban Chỉ đạo 333 được thành lập theo Quyết định số 333-QĐ/TU ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với công nghiệp chế biến; Nghị quyết số 13-NQ/TU về giải quyết những tồn tại, vướng mắc, quản lý, sử dụng hiệu quả đất có nguồn gốc nông, lâm trường; Nghị quyết số 14-NQ/TU về rà soát, sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, tỉnh tiếp tục tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với chế biến và thị trường. Toàn tỉnh duy trì 80.600 ha cây ăn quả, sản lượng ước đạt 521.500 tấn; hơn 44.000 ha cà phê, sản lượng ước đạt gần 51.000 tấn nhân. Đã số hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc đáp ứng quy định EUDR cho hơn 6.731 ha cà phê; duy trì 169 mã số vùng trồng, trong đó 152 mã số phục vụ xuất khẩu. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng tăng 7,91% so với cùng kỳ; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 151,2 triệu USD, tăng 12,78%.

Đối với Nghị quyết số 13-NQ/TU, tỉnh tập trung giải quyết những tồn tại trong quản lý, sử dụng 18.851 ha đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương; triển khai đo đạc, rà soát hồ sơ pháp lý, xác minh nguồn gốc sử dụng đất. Đến nay, đã hoàn thành đo đạc chi tiết tại 5/7 công ty thuộc diện triển khai.

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, tỉnh đã rà soát, khảo sát thực địa 80 điểm dân cư tại 35 xã, phường có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để phân loại mức độ nguy hiểm và xác định khu vực ưu tiên di dời. Đã khởi công mới 7 dự án bố trí cho 222 hộ tại 8 điểm sạt lở nguy hiểm; tiếp tục triển khai 6 dự án chuyển tiếp để di chuyển 254 hộ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 3 nghị quyết, nhất là việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, phát triển công nghiệp chế biến; xác định nguồn gốc, xử lý diện tích đất nông, lâm trường; giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất và nguồn lực thực hiện các dự án sắp xếp dân cư. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo Đề án di chuyển đàn bò sữa tại phường Vân Sơn và phường Thảo Nguyên. Theo dự thảo Đề án, có 124 hộ với 5.042 con bò sữa thuộc diện phải di chuyển. Các ý kiến tập trung vào việc cơ chế hỗ trợ và các điều kiện bảo đảm ổn định sản xuất, đời sống của các hộ sau di chuyển.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chá A Của đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ cuộc họp trước; hoàn thiện báo cáo, đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với Đề án di chuyển đàn bò sữa, đồng chí yêu cầu xây dựng lại Đề án, đánh giá đầy đủ các vấn đề liên quan, xác định cụ thể những công việc cần thực hiện để di chuyển đàn bò sữa; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm triển khai nhanh, đúng quy định, ổn định sản xuất và đời sống của các hộ chăn nuôi.

Ban Chỉ đạo thống nhất kiện toàn tổ chức, bổ sung Tổ nghiên cứu chiến lược của Tỉnh ủy tham gia Ban Chỉ đạo; Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực. Trong quý IV, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU tại các địa phương, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.