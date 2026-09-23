Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bắc Ninh làm việc với phường Cảnh Thụy về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Văn Giang, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường cùng lãnh đạo các ban, ngành của phường.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo 138 phường Cảnh Thụy.

Phường Cảnh Thụy có hơn 27 nghìn người, hiện có nhiều dự án lớn và các tuyến giao thông huyết mạch đi qua, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Ban Chỉ đạo 138 phường xác định phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động nắm tình hình, triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường tổ chức hơn 2 nghìn lượt tuần tra; gọi hỏi, răn đe hơn 800 lượt đối tượng. Địa bàn xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 20% so với cùng kỳ; đã khởi tố 2 vụ án hình sự, xử lý nhiều vụ việc liên quan kinh tế, môi trường.

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, bắt giữ 5 vụ, 10 đối tượng; lập hồ sơ đưa 4 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hàng nghìn lượt phát thanh, phát 5 nghìn tờ rơi, tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đồng chí Phan Văn Giang, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại buổi làm việc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố với 17 mô hình duy trì hiệu quả; 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự. Công tác dân vận được chú trọng, nhiều hoạt động thiết thực như nhận “Con nuôi”, “Em nuôi”, tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, địa bàn không phát sinh điểm nóng, không xảy ra cháy nổ, không có vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Các đại biểu thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý cư trú trong bối cảnh gia tăng dân số cơ học; giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối với công nhân, người lao động. Đồng thời phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng; quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Giang, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 phường cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thường xuyên đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng tại cơ sở; tập trung quản lý, phân loại các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là thanh, thiếu niên, người tạm trú và địa bàn giáp ranh; phòng, chống ma túy, mua bán người và các tệ nạn xã hội.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 phường đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Phòng Tham mưu (Công an thành phố) phát biểu tại buổi làm việc.

Đề nghị phường Cảnh Thụy thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có thời điểm chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, giáo dục, vận động các nhóm đối tượng còn có mặt chưa đồng bộ. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông còn xảy ra 5 vụ trong 8 tháng, làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Đề nghị Ban Chỉ đạo 138 phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả các nền tảng số để tiếp cận từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các mô hình quần chúng; tăng cường phối hợp giữa Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong nắm tình hình, quản lý, giáo dục đối tượng và vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an phường chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp. Nhất là triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS; tăng cường truyền thông, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện để người có nguy cơ và người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ y tế, đồng thời bảo đảm bí mật thông tin theo quy định.