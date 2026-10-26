Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ năm

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trình bày báo cáo công tác đồng thời thuyết minh dự thảo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề lớn liên quan đến việc kiên trì tăng cường xây dựng Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Theo một cuộc họp Bộ Chính trị hồi tháng 9, cuộc họp đã quyết định trình văn kiện này lên hội nghị toàn thể để xem xét. Dự thảo quyết định tổng kết một cách thực chất những thành tựu và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng toàn diện, nghiêm minh trong thời đại mới; đồng thời phân tích sâu sắc tình hình và nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng Đảng hiện nay cũng như trong thời gian tới. Dự thảo cũng đề ra các kế hoạch chiến lược nhằm kiên trì tăng cường xây dựng Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Tại cuộc họp Bộ Chính trị hồi tháng 7, cuộc họp xác định chương trình nghị sự của hội nghị toàn thể lần này, các đại biểu cho biết kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, công tác xây dựng Đảng toàn diện, nghiêm minh đã đạt được những tiến triển đáng kể, mở ra hướng đi mới trong công cuộc tự đổi mới của Đảng có lịch sử hơn 100 năm, đồng thời mang lại những thành tựu và chuyển biến mang tính lịch sử đối với sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Cuộc họp nhận định Đảng và nhân dân Trung Quốc đã giành được thế chủ động lịch sử trong công cuộc xây dựng Đảng và đất nước vững mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh những thay đổi sâu sắc đang diễn ra trên thế giới, tại Trung Quốc và ngay trong nội bộ Đảng, công tác xây dựng Đảng toàn diện, nghiêm minh cũng đang phải đối mặt với nhiều tình hình và thách thức mới.

Cuộc họp kêu gọi áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn và triển khai những biện pháp cụ thể hơn nhằm duy trì, vận dụng những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng toàn diện, nghiêm minh của thời đại mới; giải quyết các vấn đề nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời củng cố và phát triển môi trường chính trị lành mạnh được tạo dựng thông qua việc Đảng tự giám sát và tự quản lý nghiêm minh.