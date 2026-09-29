Ban chấp hành Đảng bộ xã Thường Tín thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương đã báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; thông qua tờ trình ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã; báo cáo công tác GPMB 9 tháng đầu năm 2026; báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thường Tín đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và công tác GPMB đạt kết quả cao; các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Hồng Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thường Tín báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín khẳng định, 3 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, như: Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện hiệu quả công tác CCHC, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.