Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Dơk tổ chức hội nghị lần thứ 7 (mở rộng)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2026, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác vận động, hướng dẫn nhân dân gieo trồng vụ mùa đạt 101,26% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách đạt 97,5% kế hoạch. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được giao trên 15 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 21,6% kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Công tác trồng rừng, trồng cây phân tán được đẩy mạnh, với tổng diện tích thực hiện 274,029 ha, đạt 913,43% kế hoạch. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì ổn định; toàn xã hiện có 16 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã đang hoạt động.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai đồng bộ. Trong 9 tháng, xã đã tiếp nhận 5.865 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 5.650 hồ sơ, trong đó có 5.000 hồ sơ trực tuyến.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong 9 tháng, Đảng bộ đã kết nạp 17 đảng viên mới, đạt 89,5% chỉ tiêu năm.

19/19 chi bộ thực hiện đăng ký sinh hoạt và điểm danh trên ứng dụng, đạt 100%; 532/641 đảng viên sử dụng tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 90,8%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, Đảng ủy xã yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chủ động phòng, chống cháy rừng; triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP; tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn vốn năm 2026 được giao.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Đồng thời, xã tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi ngân sách đúng quy định; hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026; chủ động theo dõi, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Ia Dơk yêu cầu tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2026.