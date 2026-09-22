Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, hội nghị sẽ tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế - xã hội: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, hội nghị tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Khai mạc hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa được Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh ngày 12/10/1975, quê quán: Nghệ An. Trình độ: Thạc sỹ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh hiện có 8 người: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy.