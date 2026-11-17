Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị.

Theo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025–2030, số lượng ủy viên chuyên trách được phê duyệt là 13 đồng chí. Trước khi kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 12 ủy viên chuyên trách, còn thiếu 1 đồng chí so với đề án. Việc bầu bổ sung nhằm bảo đảm cơ cấu tổ chức, số lượng ủy viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về nhân sự dự kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu đồng chí Vi Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, để bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đại biểu nhất trí bầu đồng chí Vi Văn Nghĩa tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện các bước trong quy trình bầu cử theo quy định.

Với 100% đại biểu có mặt nhất trí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Vi Văn Nghĩa tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình khẳng định, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm đúng quy trình, quy định, Hội nghị đã hoàn thành nội dung đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện quy trình bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ngay sau Hội nghị; đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng tờ trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đề nghị chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 theo quy định.