Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất ban hành 4 kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV và các chương trình hành động của Bộ Chính trị.

Đó là: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ngồi giữa); Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) tham dự hội nghị

Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc ban hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương phù hợp yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các kế hoạch tập trung đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái) và đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) dự hội nghị

Quá trình tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu; bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, một việc một đầu mối chủ trì, gắn nhiệm vụ với tiến độ, sản phẩm và kết quả; lấy hiệu quả thực hiện và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe, thảo luận về kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Kết quả lấy ý kiến Nhân dân cho thấy có 98,09% số hộ tham gia lấy ý kiến tán thành, tương đương 85,38% tổng số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền; phối hợp với TP Đồng Nai rà soát, hoàn thiện đề án, nghiên cứu, tiếp thu và xử lý các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đối với dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án.

Dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 30/12/2010, có diện tích 3.595,45 ha, trong đó diện tích mặt nước 1.959,87 ha; tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông qua các tờ trình tại hội nghị

Tại Bản án sơ thẩm số 62/2025/HS-ST ngày 20/01/2025 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 469/2025/HS-PT ngày 29/5/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cần thiết để thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng góp ý vào các tờ trình tại hội nghị

Ngày 13/1/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng do vi phạm pháp luật về đất đai.

Sớm đưa các chủ trương của hội nghị vào cuộc sống

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu; đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan tham mưu, giúp việc, góp phần vào kết quả hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với những nội dung quan trọng, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và những nội dung cụ thể cần giải quyết kịp thời trong thực tiễn của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện và ban hành 4 kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV và các chương trình hành động của Bộ Chính trị và tổ chức quán triệt, triển khai ngay khi ban hành. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Để các chủ trương lớn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất, thông qua tại Hội nghị lần thứ 17 sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai nghiêm túc những nội dung đã được hội nghị thống nhất.

Quang cảnh hội nghị

Trước hết, đối với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh 3 nghị quyết và 1 kết luận có quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là yêu cầu về phương pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nền tảng; thu hút, trọng dụng nhân tài là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển. Vì vậy, quá trình thực hiện phải đồng bộ, tránh dàn trải, hình thức.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV và các chương trình hành động của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch công tác của mình, bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, một việc một đầu mối chịu trách nhiệm. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đối với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh kết quả lấy ý kiến của Nhân dân là cơ sở quan trọng, thể hiện sự đồng thuận đối với chủ trương điều chỉnh.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh địa giới hành chính không chỉ là thay đổi đường ranh giới trên bản đồ mà còn liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ Vườn quốc gia Cát Tiên và trực tiếp tác động đến quyền lợi, sinh kế, đời sống của Nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị về đất đai, nhận khoán bảo vệ rừng, giao thông, chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế phải được nghiên cứu, tiếp thu, có phương án giải quyết phù hợp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền; tiếp tục phối hợp với TP Đồng Nai rà soát, hoàn thiện đề án, xử lý các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Sau điều chỉnh, phải bảo đảm công tác quản lý dân cư, đất đai, bảo vệ rừng, giao thông kết nối và cung ứng dịch vụ công được liên tục, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý; lấy việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống lâu dài của người dân làm yêu cầu xuyên suốt.

Về chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, không thay thế quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Việc triển khai phải có đầy đủ căn cứ pháp luật, đúng thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục; không chủ quan, nóng vội nhưng cũng không né tránh, kéo dài việc xử lý những vấn đề đã đủ điều kiện giải quyết.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Đảng ủy UBND tỉnh phải rà soát chặt chẽ hồ sơ, hiện trạng đất đai, tài sản, nghĩa vụ tài chính cùng các quyền, nghĩa vụ có liên quan; chủ động phương án xử lý các vấn đề phát sinh, không để thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn lực. Quá trình thực hiện phải phân công rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn hoàn thành; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các bên liên quan; giữ vững an ninh, trật tự, không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, nhất là nhiệm vụ còn chậm, những vấn đề tồn đọng kéo dài, bảo đảm sự chủ động, liên tục và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm 2027. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và quyết tâm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng rằng toàn Đảng bộ sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung hội nghị đã thống nhất, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển của tỉnh.