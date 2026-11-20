Ngày 19-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị chuyên đề. Sau khi xem xét các tờ trình, dự thảo văn bản và ý kiến thảo luận, 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị đã biểu quyết tán thành Nghị quyết hội nghị.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị, gồm: Phường Vân Phong, phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.

Trong đó: Thành lập phường Vân Phong trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 xã, phường: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Đông Ninh Hòa và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã, phường: Bắc Ninh Hòa, Ninh Hòa.

Duy trì phường Ninh Hòa trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số còn lại của phường Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Duy trì xã Bắc Ninh Hòa mới (là xã miền núi theo quy định của Chính phủ) trên cơ sở diện tích, quy mô dân số còn lại của xã Bắc Ninh Hòa sau khi đã điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số để thành lập phường Vân Phong.

Một góc xã Vạn Ninh. Ảnh: THANH HẢI

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định, hoàn thiện đề án, trình Bộ Nội vụ thẩm định trong tháng 12-2026.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (thay thế Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 23-9-2026 của Tỉnh ủy).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình hành động để tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả các nhiệm vụ được giao chủ trì. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cân đối nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi phụ trách. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.