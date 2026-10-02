Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tĩnh Gia triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 9 tháng năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân , tình hình kinh tế - xã hội của phường tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì đà phát triển; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tăng trưởng khá.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, 3 tháng cuối năm 2026, các cấp ủy đảng, chính quyền phường Tĩnh Gia sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026.

Tập trung thực hiện rà soát các khoản thu ngân sách còn khả năng khai thác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026; giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu, tiền thu sử dụng đất được điều tiết.

Cùng với đó, rà soát, xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư, xây dựng phương án xử lý từng cơ sở và đưa tài sản vào sử dụng, khai thác thực tế, hiệu quả. Xử lý dứt điểm vướng mắc thuộc trách nhiệm thẩm quyền trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án có sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.