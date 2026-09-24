Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phan Rang sơ kết công tác 9 tháng năm 2026

Sáng 24-9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phan Rang tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của phường đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm các ngành kinh tế ước đạt 6.807,7 tỷ đồng, tăng bình quân 13,11% so với năm 2025; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 77,27% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 62% kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm (trong đó 3/3 trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,73%). Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,12%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức diễn tập theo kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng, Đảng bộ phường tiếp nhận 5 tổ chức đảng với 275 đảng viên; trao 325 Huy hiệu Đảng, truy tặng 3 trường hợp; kết nạp 84 đảng viên, đạt 93,3% chỉ tiêu năm; ban công tác Mặt trận được kiện toàn tại 31/31 tổ dân phố.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phan Rang trao quyết định kiện toàn Chi ủy Chi bộ các tổ dân phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ dân phố tiếp tục tập trung đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, chỉnh trang đô thị; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công, xử lý dứt điểm hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, tài sản công, công tác cán bộ và giải quyết thủ tục hành chính tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường công bố các quyết định kiện toàn Chi ủy Chi bộ các tổ dân phố: 17, 12 và 19, nhiệm kỳ 2025 - 2030.