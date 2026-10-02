Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lương Văn Tri triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường đồng chủ trì hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2026

Nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các khối phố từ 19 giảm còn 10 khối phố và sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục từ 7 giảm còn 3 cơ sở.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng, một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như: thu ngân sách đạt 185,4% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường được quan tâm. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm; chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị có chuyển biến. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện, chuyển biến tích cực. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được lãnh đạo đồng bộ, gắn với yêu cầu kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Đảng bộ phường kết nạp được 25 đảng viên, vượt 78,6% chỉ tiêu nghị quyết năm…

Lãnh đạo Đảng ủy phường điều hành thảo luận tại hội nghị

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2026. Trong đó cụ thể là các vấn đề như: xây dựng tuyến phố văn minh, thiếu giáo viên, chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân…

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, phường tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 theo nghị quyết của Đảng ủy và chỉ tiêu cấp trên giao; chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng ổn định, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cùng với đó thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo theo các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân; thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu cũng đã nghiên cứu các báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm về nội dung như: công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.