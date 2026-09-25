Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Lừa đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2026

Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Lừa điều hành hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc phường; đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ phường Kỳ Lừa.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kỳ Lừa đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật như: kinh tế duy trì tăng trưởng; thương mại, dịch vụ, du lịch chuyển biến tích cực; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 485,7 tỷ đồng, đạt 254,9% dự toán tỉnh và 231,4% dự toán phường. Công tác quản lý và hạ tầng đô thị; quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường; tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân được chăm lo kịp thời, đầy đủ. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phường triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng; sắp xếp bộ máy tinh gọn; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, dân vận; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân…

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; đề xuất những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 như: tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống thương mại, dịch vụ; tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và tài nguyên; nâng cao hiệu quả quản lý, phê duyệt, công khai và kiểm tra thực hiện quy hoạch; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Trong chương trình, hội nghị đã thảo luận, xem xét, thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về các nội dung như: đề án sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường Kỳ Lừa; xem xét ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng thời xem xét, thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy phường xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ phường đối với các báo cáo của UBND phường như: kết quả công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026; tình hình và kết quả thực hiện công tác đầu tư công 9 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 3 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Lừa bỏ phiếu thông qua đề án sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường Kỳ Lừa

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã bỏ phiếu thông qua đề án sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường Kỳ Lừa.