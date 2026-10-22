Bàn chân tiết lộ điều gì về tâm lý con người

Những dấu hiệu quen thuộc ở bàn chân được tác giả Saori Ichino gắn với các trạng thái tinh thần khác nhau. Ảnh: Unsplash.

Trong cuốn Thông điệp của bàn chân, do NXB Kim Đồng phát hành, tác giả Saori Ichino đưa ra cách diễn giải về một số dấu hiệu ở bàn chân và mối liên hệ mang tính biểu tượng giữa chúng với đời sống tinh thần.

Nấm chân: Cảm giác đánh mất bản sắc riêng

Theo tác giả, nấm chân là biểu tượng của cảm giác bị bào mòn khi một người chịu ảnh hưởng quá nhiều từ lời nói hoặc sự đánh giá của người khác. Điều này có thể khiến họ dần đánh mất sự tự tin và bản sắc riêng. Theo cách diễn giải trong sách, điều quan trọng là mỗi người tìm lại chính mình.

Mụn cóc: Trạng thái phòng vệ

Mụn cóc được tác giả liên hệ với trạng thái phòng vệ, khi một người cố gắng bảo vệ bản thân trước cảm giác bị chèn ép. Dấu hiệu này cũng được đặt trong mối liên hệ mang tính biểu tượng với những cảm xúc đang bị bào mòn.

Mùi chân: Những trạng thái tinh thần khác nhau

Cuốn sách phân biệt các kiểu mùi chân và liên hệ chúng với những trạng thái tinh thần khác nhau. Cụ thể, mùi chua được gắn với sự căng thẳng mạnh mẽ; mùi giống cao su cháy tượng trưng cho việc không thỏa mãn những ham muốn; còn mùi cao su thô được liên hệ với tính cách khó tha thứ cho người khác.

Phồng rộp da: Những suy nghĩ sâu kín trỗi dậy

Theo cách lý giải của tác giả, những vết phồng rộp trên da tượng trưng cho các suy nghĩ sâu kín đang trỗi dậy. Đây có thể là thời điểm một người cần đối diện với những vấn đề đã tồn tại từ lâu trong tâm trí.

Mạch máu nổi gồ ghề: Không đi theo con đường mong muốn

Tác giả xem hình ảnh mạch máu nổi gồ ghề ở bàn chân như biểu tượng của cảm giác không đi theo con đường mà bản thân thực sự mong muốn.

Nấm móng chân: Mắc kẹt trong lối suy nghĩ cũ

Nấm móng chân được liên hệ với tình trạng suy nghĩ luẩn quẩn, khiến một người tiếp tục theo đuổi những quan điểm hoặc cách hành động chưa phù hợp. Theo cách diễn giải trong sách, thay đổi góc nhìn có thể mở ra cơ hội tìm kiếm hướng đi mới.

Các mối liên hệ trên thể hiện quan điểm của tác giả về bàn chân và đời sống tinh thần. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp chẩn đoán bệnh lý hay căn cứ khoa học để xác định tính cách, cảm xúc của một người.

Trên thực tế, những dấu hiệu như nấm da, nấm móng, chai chân, ngón chân biến dạng hoặc mạch máu nổi có thể xuất phát từ các nguyên nhân thể chất khác nhau. Khi triệu chứng kéo dài, gây đau, sưng, đỏ hoặc xuất hiện bất thường, người đọc nên thăm khám để được đánh giá chính xác.

Tác giả / Tác phẩm

Thông điệp của bàn chân

Tác giảSaori Ichino

Xuất bản2020

Nhà xuất bảnNXB Kim Đồng

Bạn có biết, mọi "suy nghĩ" và "kí ức" của chúng ta đều được khắc ghi trên bàn chân? Với góc nhìn và cách tiếp cận mới mẻ, Thông điệp của bàn chân hé lộ mối quan hệ giữa bàn chân và vận mệnh theo quan niệm của người Nhật. Cuốn sách này sẽ nâng bước bạn bước vào hành trình để thấu hiểu hơn đôi bàn chân của mình: giải mã các vấn đề sức khỏe tinh thần và thể chất, năng lượng cảm xúc, điểm mạnh - yếu trong tính cách, các phương pháp trị liệu hữu ích, cùng những chỉ dẫn bất ngờ cho tương lai và cuộc sống của mỗi người.