Bản Cang Mường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư bản Cang Mường, xã Mường Chanh

Bản Cang Mường được hình thành trên cơ sở sáp nhập bản Cang Mường và bản Ten Hịa, bản hiện có 243 hộ với 1.179 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận bản phối hợp với Ban Quản lý bản và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; 99,2% số hộ trong bản đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Nhân dân bản Cang Mường biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Trụ biểu dương kết quả bản Cang Mường đạt được trong các phong trào thi đua, cuộc vận động; mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quà cho nhân dân bản Cang Mường.

Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quà cho nhân dân bản Cang Mường.

Lãnh đạo xã Mường Chanh tặng quà cho nhân dân bản Cang Mường.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Trụ đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Cang Mường; trao 10 suất quà của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn của bản; lãnh đạo xã Mường Chanh trao quà cho nhân dân bản Cang Mường.