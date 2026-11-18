Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết.

Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Sĩ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền xã Búng Lao và đông đảo nhân dân bản Búng.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Bản Búng có 460 hộ với 2.130 nhân khẩu. Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, người dân bản Búng luôn tích cực thi đua, lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay bản đã xóa được 6 hộ nghèo, nay chỉ còn 3 hộ. Toàn bản có hơn 20 hộ kinh doanh, chăn nuôi tiêu biểu. Nhiều hộ phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân bản Búng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí mong muốn thời gian tới, người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập. Đồng thời, quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt các quy định tại khu dân cư, chung sức giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng bản ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, Nhân dân bản Búng.

Đại biểu tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết bản Búng.

Nhân dịp này 25 hộ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà.

Cũng tại ngày hội, UBND xã Búng Lao tổ chức ra mắt mô hình “Nhà văn hóa đa năng - Điểm kết nối công nghệ cộng đồng” bản Búng. Mô hình hoạt động theo phương thức tự quản cộng đồng. Đây là không gian sinh hoạt văn hóa, học tập, giao lưu và kết nối cộng đồng, hỗ trợ người dân, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tiếp cận và sử dụng tiện ích số an toàn, hiệu quả.

Ra mắt mô hình “Nhà văn hóa đa năng - Điểm kết nối công nghệ cộng đồng” bản Búng, xã Búng Lao.

Đại biểu tham quan mô hình “Nhà văn hóa đa năng - Điểm kết nối công nghệ cộng đồng”.

Người dân bản Búng vui hội Đại đoàn kết.

Nhân dịp này, đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Búng Lao đã tặng quà chúc mừng Nhân dân bản Búng. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng 25 suất quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 áo ấm.