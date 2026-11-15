Bản Bung giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng phát triển

Cùng dự có đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nà Hang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bản Bung.

Thôn Bản Bung mới được sáp nhập từ 3 thôn: Bản Bung, Nà Thôm và Yên Thượng. Thôn hiện có 187 hộ dân với 888 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung và các đại biểu, Nhân dân tham dự ngày hội.

Trong năm 2026, thôn duy trì ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng; bước đầu duy trì hoạt động du lịch sinh thái, thành lập tổ dệt khăn thổ cẩm nhằm bảo tồn nghề truyền thống và tạo thêm việc làm; xây dựng được tuyến đường thắp sáng đường quê dài 3 km. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn hiện đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được bà con tích cực hưởng ứng với 171/187 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm 91,44%); nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng, 100% trẻ em trong độ tuổi được vận động đến trường. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và trẻ em tiêm chủng đầy đủ đều đạt 100%; công tác bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên thông qua các buổi tổng vệ sinh định kỳ hằng tháng, góp phần giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bản Bung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung tặng quà các tổ sản xuất và thôn Bản Bung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam với Nhân dân thôn Bản Bung.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Kim Dung ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Bản Bung đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự sau khi sáp nhập thôn. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc, là dịp để tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Ngày hội không chỉ thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em mà còn tạo động lực thi đua sôi nổi, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Người dân thôn Bản Bung biểu diễn văn nghệ tại ngày hội.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Bản Bung tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực như gìn giữ tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, nghề dệt thổ cẩm và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; gắn bảo tồn bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên với phát triển du lịch sinh thái để từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Bản Bung tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở để xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó; tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc...

Đồng chí Phó Bí thứ Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung thăm tổ dệt khăn thổ cẩm tại Bản Bung.