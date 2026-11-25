Ớt đỏ thái nhỏ được đựng trong bát kim loại để phục vụ thực khách trong một quán ăn tại TP.HCM. Ảnh: Theodore Nguyen/Pexels.

Trong ẩm thực, vị cay là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của món ăn. Bát bún bò Huế đậm đà, món lẩu Tứ Xuyên của Trung Quốc hay các món cà ri Ấn Độ, cảm giác cay nồng khiến thực khách xuýt xoa, đổ mồ hôi, thậm chí chảy nước mắt.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ khoa học, vị cay không thực sự là một vị. Trong cuốn On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen (tạm dịch: Về thực phẩm và nấu ăn: Khoa học và kiến thức nhà bếp), nhà nghiên cứu khoa học thực phẩm Harold McGee giải thích cảm giác cay nóng do các gia vị như ớt, tiêu hay mù tạt tạo ra không phải vị giác hay khứu giác, mà là một dạng kích thích có thể tiến gần đến cảm giác đau.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), con người nhận biết ít nhất 5 vị cơ bản gồm ngọt, chua, mặn, đắng và umami (vị ngọt thịt). Những vị này được cảm nhận nhờ các tế bào thụ cảm vị giác, chủ yếu tập trung trong những nụ vị giác ở lưỡi.

Trong khi đó, cảm giác cay thuộc một cơ chế khác, gọi là chemesthesis, tạm hiểu là cảm giác kích thích hóa học. Cơ chế này giúp cơ thể nhận biết các chất gây nóng rát, châm chích hoặc kích ứng ở miệng, mũi và những vùng niêm mạc khác.

Điều này lý giải vì sao khi ăn một miếng ớt, con người không chỉ cảm nhận được độ cay trên lưỡi mà còn có thể thấy nóng rát ở môi, vòm miệng và cổ họng.

Khác với những vị cơ bản, cảm giác cay không phụ thuộc vào một hệ thống thụ thể vị giác chuyên biệt. Nguyên nhân chủ yếu đến từ capsaicin, hợp chất tạo nên cảm giác cay nóng đặc trưng của quả ớt. Khi tiếp xúc với niêm mạc miệng, capsaicin kích hoạt thụ thể thần kinh TRPV1, vốn tham gia phát hiện nhiệt độ cao có khả năng gây đau. Thông thường, thụ thể này được kích hoạt khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ đủ cao. Tuy nhiên, capsaicin cũng có khả năng tác động lên TRPV1, khiến hệ thần kinh truyền đi tín hiệu tương tự như khi gặp nóng.

Vì vậy, dù miếng ớt không thực sự làm nhiệt độ trong miệng tăng đến mức gây bỏng, người ăn vẫn có cảm giác nóng rát.

Cơ chế này gắn với nghiên cứu của nhà khoa học David Julius tại Đại học California, San Francisco (Mỹ). Năm 1997, ông và các cộng sự xác định được TRPV1, thụ thể phản ứng với cả capsaicin lẫn nhiệt độ cao. Phát hiện góp phần làm sáng tỏ cách hệ thần kinh nhận biết nhiệt độ và những kích thích gây đau.

Năm 2021, David Julius cùng nhà khoa học Ardem Patapoutian được trao giải Nobel Y sinh vì những khám phá về các thụ thể cảm nhận nhiệt độ và xúc giác.

Không chỉ lý giải bản chất của cảm giác cay, các nghiên cứu khoa học còn giúp giải đáp một hiện tượng "uống nước lọc thường không phải cách hiệu quả nhất để giảm cảm giác bỏng rát sau khi ăn ớt".

Capsaicin là hợp chất kỵ nước, khó hòa tan trong nước. Do vậy, uống nước có thể giúp làm mát miệng tạm thời nhưng không dễ dàng loại bỏ hoàn toàn chất gây cay. Trong khi đó, sữa có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm protein, chất béo và nhiệt độ.

Dù về mặt khoa học không được xếp vào nhóm vị giác cơ bản, cảm giác cay vẫn giữ vai trò quan trọng trong trải nghiệm ẩm thực. Cùng với hương thơm, nhiệt độ, kết cấu và các vị cơ bản, nó góp phần tạo nên cảm nhận tổng thể về món ăn.