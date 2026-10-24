Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan Đảng giảm 10% hội nghị, 15% văn bản mỗi năm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định 495 của Ban Bí thư ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030 (Chương trình).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính trong các cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; nâng cao chất lượng phối hợp và quản lý công việc theo mục tiêu, tiến độ, kết quả, chất lượng sản phẩm; sử dụng dữ liệu tin cậy phục vụ tham mưu, quyết định; đề cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Chương trình tập trung vào 8 nội dung trọng tâm: đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; xây dựng nền hành chính số; đổi mới quản lý tài chính, tài sản của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Trong đó, về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan Đảng hằng năm tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước; hội nghị trực tiếp không quá 40%, trực tuyến không ít hơn 60%.

Chương trình cũng quy định cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh, cấp xã không quá 3 hội nghị quy mô toàn xã, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Thành phần, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức, phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị phải thực hiện theo Kết luận 226 ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Mục tiêu được Chương trình đặt ra đến hết năm 2027 là tối thiểu 90% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác phải hoàn thành đúng hạn; tối thiểu 90% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hóa.

Cùng với đó, tối thiểu 90% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR); điều tra độc lập mức độ hài lòng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và các kênh nắm bắt dư luận xã hội.

Đến hết năm 2028, các tỷ lệ trên phải đạt tối thiểu 95%.

Mục tiêu đến năm 2030 là vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ.

Để thực hiện, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan Đảng đổi mới chế độ hội họp, cắt giảm khâu trung gian, trùng lặp; đơn giản hóa chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương.

Giao việc khó, việc mới cho cán bộ có năng lực, bản lĩnh

Về cải cách tổ chức bộ máy, Ban Bí thư đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan, cơ sở Đảng theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Chương trình, đến hết năm 2027, phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phương thức quản trị của các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành rà soát, thu gọn cơ cấu tổ chức trong các cơ quan Đảng vào cuối năm 2027. Đến năm 2030, tiếp tục hoàn thiện, duy trì ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Bí thư yêu cầu rà soát phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực thi và điều kiện bảo đảm; xác định rõ trách nhiệm của cấp giao nhiệm vụ trong hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ cấp dưới.

Đối với những việc khó, việc mới, điểm nghẽn, Ban Bí thư định hướng giao cho cán bộ có năng lực, bản lĩnh, đồng thời bảo đảm thẩm quyền, nhân lực, thời gian và nguồn lực để chủ động thực hiện.

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu đổi mới cách thức phân công, phối hợp xử lý công việc, nhất là những lĩnh vực liên ngành, giao thoa.

Theo đó, Ban Bí thư xác định nguyên tắc: Một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính, một nguồn dữ liệu dùng chung, một quy trình phối hợp liên thông và một cơ chế kiểm tra, giám sát. Đầu mối chủ trì phải theo dõi công việc từ khi tiếp nhận đến khi có kết quả giải quyết cuối cùng, kể cả qua các cấp trung gian; làm rõ lý do quá hạn; không có việc chuyển hồ sơ sang cơ quan khác là hoàn thành nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, sáng 14/10. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Từ năm 2028, hằng năm rà soát, đề xuất tinh giản biên chế

Về đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số, Ban Bí thư đặt ra yêu cầu đổi mới quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, kỷ luật, có năng lực số, năng lực dữ liệu; từng bước đưa năng lực số thành tiêu chí bắt buộc trong tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Đến hết năm 2027, hoàn thành tiêu chí về năng lực số đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, bảo đảm phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm. Đồng thời, hoàn thành chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm, quan hệ phối hợp và chỉ số đánh giá theo từng vị trí.

Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng được đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả, sản phẩm theo vị trí việc làm; việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện theo quy định của Đảng.

Ban Bí thư cũng yêu cầu 95% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng được tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin, ứng dụng AI; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Chương trình đặt mục tiêu thí điểm việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR...) trên môi trường điện tử; tổng kết, đánh giá trước khi triển khai toàn quốc.

Đến hết năm 2028, tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng phải đạt yêu cầu theo các tiêu chí về năng lực số. Đến hết năm 2030, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng đáp ứng yêu cầu về năng lực số phải đạt tối thiểu 95%.

Đặc biệt, hằng năm, từ năm 2028 đến năm 2030, Ban Bí thư yêu cầu rà soát, đề xuất tinh giản biên chế phù hợp với mức độ số hóa, tự động hóa quy trình, nhiệm vụ, trên cơ sở khối lượng, chất lượng công việc sau khi quy trình mới vận hành ổn định.