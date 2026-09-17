Ban Bí thư: Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Kế hoạch số 09 thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, phô trương, dàn trải.

Kế hoạch nêu rõ, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiên phong xây dựng kế hoạch hành động cá nhân gắn với cam kết nêu gương, xác định rõ giải pháp khắc phục hạn chế, đổi mới lề lối làm việc và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại cơ quan, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 07 hôm 3/9

Ban Bí thư cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy.

Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo rà soát, thể chế hóa các quy định của Đảng thành văn bản quy phạm pháp luật về chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Nhiệm vụ này báo cáo Ban Bí thư trong quý 2/2027.

Đảng ủy Chính phủ rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Yêu cầu này được Ban Bí thư nêu cần hoàn thành trong quý 2/2027.

Đảng ủy Chính phủ rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức, người lao động; đưa các nội dung này vào hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Báo cáo trước nhân dân về kết quả thực hiện cam kết nêu gương

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và ý kiến đóng góp của nhân dân về đạo đức, lối sống, thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Bí thư gợi mở việc thiết lập và vận hành các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân trên nền tảng số; liên thông dữ liệu giữa kênh phản hồi số của MTTQ Việt Nam với hệ thống tiếp nhận ý kiến cử tri, dân nguyện của Quốc hội, HĐND các cấp. Nhiệm vụ xây dựng kênh tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của nhân dân trên nền tảng số cần hoàn thành trong quý 2/2027.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương rà soát, bổ sung quy định về văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ thành tiêu chí thi đua, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng, nhân rộng các đơn vị điểm, đơn vị kiểu mẫu về thực hành đạo đức công vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và văn hóa ứng xử trong lực lượng vũ trang. Ngoài ra, Ban Bí thư cũng lưu ý Quân đội và Công an chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương bổ sung tiêu chí học tập, thực hành theo Bác, cam kết nêu gương vào khung đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Ban Tổ chức Trung ương cũng được giao nhiệm vụ xây dựng khung cam kết nêu gương để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 07 vào chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng. Ban Bí thư quán triệt kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện hình thức việc học tập, thực hành theo Bác, không gắn với giải quyết khó khăn, bức xúc của thực tiễn hoặc không có sản phẩm cụ thể.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai kết quả kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa các biểu hiện hình thức trong thực hiện.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; kiên quyết, kịp thời thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và xã, phường, đặc khu thực hiện đối thoại công khai và báo cáo trước nhân dân về kết quả thực hiện các cam kết nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ và tiến độ giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn. Việc này cần thực hiện định kỳ 6 tháng/lần.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ kỷ luật phát ngôn. Ban Bí thư chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, thông tin sai trái, xấu độc hoặc có hành vi, phát ngôn vi phạm chuẩn mực đạo đức trên mạng xã hội.